Артищев Иван Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Артищев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 14 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 18
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129626. АРТИЩЕВЪ, ИВАНЪ ВАСИЛЬевъ. Мщ. г. Илецкой Защиты, Оренбург. у., 23 л.; — Оренбург. О. С., 1 ч. 1651 У., арест. отд. 2 г. и 9 м. Исп. 14 Авг. 909. | 902 426 175 М.
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