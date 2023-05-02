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Артищев Иван Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Артищев
Имя
Иван
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
14 август 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 18
Источник
Скан
Оригинальная запись
129626. АРТИЩЕВЪ, ИВАНЪ ВАСИЛЬевъ. Мщ. г. Илецкой Защиты, Оренбург. у., 23 л.; — Оренбург. О. С., 1 ч. 1651 У., арест. отд. 2 г. и 9 м. Исп. 14 Авг. 909. | 902 426 175 М.

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