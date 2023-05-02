Журавлев Павел Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Журавлев
- Имя
- Павел
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 12 июнь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 81
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 64843. ЖУРАВЛЕВЪ, ПАВЕЛЪ Яковлевъ. Мастер. в. и вав. Александровскаго, Соликам. у., 18 л.; — Пермск. О. С., 140 и 2 ч. 1619 У., тюр. 8 м. Исп. 12 Іюня 907.
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