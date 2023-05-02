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Журавлев Павел Яковлев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Журавлев
Имя
Павел
Отчество
Яковлев
Дата исполнения приговора
12 июнь 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 81
Источник
Скан
Оригинальная запись
64843. ЖУРАВЛЕВЪ, ПАВЕЛЪ Яковлевъ. Мастер. в. и вав. Александровскаго, Соликам. у., 18 л.; — Пермск. О. С., 140 и 2 ч. 1619 У., тюр. 8 м. Исп. 12 Іюня 907.

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