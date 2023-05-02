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Коносова Анна Павловна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коносова
Имя
Анна
Отчество
Павловна
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 155
Источник
Скан
Оригинальная запись
5129. КОНОСОВА, АННА ПАВЛОВНА, 50 л. Гр. г. Великих Лук; — Н. С. 2 отд. Хамовническ. р. г. Москвы. Сцекуляц., лиш. св. 5 л. условно, по амн. от нак. освоб.

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