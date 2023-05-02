Кузнецов Семен Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кузнецов
- Имя
- Семен
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 15 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 136
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 48025. КУЗНЕЦОВЪ, СЕМЕНЪ ИВАНОВЪ. Каз. Астрахан. каз. войска, 1 отд., ст. Сѣроглазинской, Енотаев. у., 20 л.; — З. Н. 1 уч. Енотаев. у., 169 и 1 п. 171 М., тюр. 1½ м., сь уменьш. на ⅓ по Выс. маниф. 904 г. Исп. 15 Іюня 905.
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