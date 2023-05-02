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Теплякова Екатерина Дмитриевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Теплякова
Имя
Екатерина
Отчество
Дмитриевна
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 254
Источник
Скан
Оригинальная запись
29464. ТЕПЛЯКОВА, ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВНА, 19 л. Гр. Бузулукск. у., Борск. в. и с.; — Н. С. дежур. камеры г. Самары. Кража, лиш. св. 1 г.-условно.

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