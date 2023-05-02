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Марков Михаил Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Марков
Имя
Михаил
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
19 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 160
Источник
Скан
Оригинальная запись
26356. МАРКОВ, МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ. Гр. Ржевск. у., Жуковск. в., д. Лебезиной; — Р. Т. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 5 л., с зач. 3 м. и 27 д. пр. з. Исп. 19 марта 920.

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