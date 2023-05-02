Фукс Иосель-Хаимов-Эля Лейбов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фукс
- Имя
- Иосель-Хаимов-Эля
- Отчество
- Лейбов
- Дата исполнения приговора
- 21 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 430
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140665. ФУКСЪ, ІОСЕЛЬ-ХАИМОВЪ-ЭЛЯ Лейбовъ. Мщ. г. Нѣжина, 21 г.; — Г. С. 1 уч. г. Нѣжина 21 Сент. 909, 169 и 8 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 21 Сент. 909. | 908 154464 1651 У.
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