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Попов Василий Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Попов
Имя
Василий
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
29 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 205
Источник
Скан
Оригинальная запись
27860. ПОПОВ, ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ. Гр. Порховск. у., Шелонск. в., д. Лихачевки; — Н. С. 5 уч. Порховск. у. Порубка леса, лиш. св. 6 м. Исп. 29 июля 920.

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