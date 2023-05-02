Александренко Евдокия Осипова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Александренко
- Имя
- Евдокия
- Отчество
- Осипова
- Дата исполнения приговора
- 24 июнь 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 16
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44768. АЛЕКСАНДРЕНКО(ВА), ЕВДОКІЯ Осипова. К. Конотоп. у., в. и с. Краснаго, 33 л., рд. т. же у. и в., въ с. Поповкѣ; — Конотоп. У. С., 18, 169 и 172 М. (укрыв.), тюр. 2 м. Исп. 24 Іюня 904 (Вѣр.).
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.