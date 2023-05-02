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Александренко Евдокия Осипова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Александренко
Имя
Евдокия
Отчество
Осипова
Дата исполнения приговора
24 июнь 1904
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 16
Источник
Скан
Оригинальная запись
44768. АЛЕКСАНДРЕНКО(ВА), ЕВДОКІЯ Осипова. К. Конотоп. у., в. и с. Краснаго, 33 л., рд. т. же у. и в., въ с. Поповкѣ; — Конотоп. У. С., 18, 169 и 172 М. (укрыв.), тюр. 2 м. Исп. 24 Іюня 904 (Вѣр.).

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