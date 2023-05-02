Фомин Петр Павлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фомин
- Имя
- Петр
- Отчество
- Павлович
- Дата исполнения приговора
- 05 декабрь 1918
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 241
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7737. ФОМИН, ПЕТР ПАВЛОВИЧ, 18 л., Гр. Ярославск. у., Порск, в. и с.,; Н. С. 14 уч., Никольск. у., Кража, лиш. св. 6 м., Исп. 5 дек. 918.
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