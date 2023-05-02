Астафьев Федор Леонтьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Астафьев
- Имя
- Федор
- Отчество
- Леонтьевич
- Дата исполнения приговора
- 03 декабрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 7
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 231. Астафьев Федор Леонтьевич, 21 г., Оренбургск. г. и у., Петровск. в. и с. Н. С. 5 уч. Оренбургск. г. Ст. ст. 1 ч. 113, 1 ч. 114, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 3/ХІІ—26.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.