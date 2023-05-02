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Куликов Александр Егоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Куликов
Имя
Александр
Отчество
Егоров
Дата исполнения приговора
29 июль 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 157
Источник
Скан
Оригинальная запись
6662. Куликов Александр Егоров., 19 л., Козловск. Н.-Юрьевск. в., д. Б.-Верды. Н. С. 13 р. Козловск. у. Ст. 1 ч. 166, л. с. 4 г. 10 м. 8 д., п. п. 5 л. 29 июля 927.

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