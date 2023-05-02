Куликов Александр Егоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Куликов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Егоров
- Дата исполнения приговора
- 29 июль 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 157
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6662. Куликов Александр Егоров., 19 л., Козловск. Н.-Юрьевск. в., д. Б.-Верды. Н. С. 13 р. Козловск. у. Ст. 1 ч. 166, л. с. 4 г. 10 м. 8 д., п. п. 5 л. 29 июля 927.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.