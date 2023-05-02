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Разинов Егор Феогенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Разинов
Имя
Егор
Отчество
Феогенович
Дата исполнения приговора
27 июнь 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 203
Источник
Скан
Оригинальная запись
6972. РАЗИНОВ, ЕГОР ФЕОГЕНОВИЧ, 40 л. Гр. Волоколамск. у., Яропольск. в., д. Помаскино; — Р. В. Т. Октябрьск. ж. д. Кража, лиш. св. 2 г. Исп. 27 июня 921.

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