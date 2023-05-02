Фуров Семен Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фуров
- Имя
- Семен
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 06 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 341
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11323. ФУРОВ, СЕМЕН ИВАНОВИЧ. Гр. Веневск. у., Куребинск. в., д. Красинские Выселки; — Н. С. Калужско-Кожевничск. отд. г. Москвы. Хранен. денег, штр. 50 т. р. Исп. 6 сент. 920.
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