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Лукьянов Василий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лукьянов
Имя
Василий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
31 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 191
Источник
Скан
Оригинальная запись
6332. ЛУКЬЯНОВ, ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 21 г. Гр. г. Лепеля; — Н. С. 2 отд. Петроградск. р. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 3 г. Исп. 31 авг. 920. | 917 12968 169 М. | 913 21487 169 М., где значится "М. г. Липецка. "

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