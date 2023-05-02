Лукьянов Василий Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лукьянов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 31 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 191
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6332. ЛУКЬЯНОВ, ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 21 г. Гр. г. Лепеля; — Н. С. 2 отд. Петроградск. р. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 3 г. Исп. 31 авг. 920. | 917 12968 169 М. | 913 21487 169 М., где значится "М. г. Липецка. "
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