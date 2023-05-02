Докшевич Сусанна Осиповна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Докшевич
- Имя
- Сусанна
- Отчество
- Осиповна
- Дата исполнения приговора
- 08 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 71
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 23399. ДОКШЕВИЧ, СУСАННА ОСИПОВНА, 33 л. Гр. Режецк. у., Вилянск. в., д. Н.-Мурали; — Н. С. Петергофско-Нарвск. р. 2 отд. г. Петрограда. Спекуляц., пр. р. 6 м. Исп. 8 окт. 920.
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