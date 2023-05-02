Колесников Тимофей Поликарпов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Колесников
- Имя
- Тимофей
- Отчество
- Поликарпов
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 196
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 103089. КОЛЕСНИКОВЪ, ТИМОФЕЙ ПОЛИКАРПОВЪ. К. Бугуруслан. у., Толкаевск. в., д. Ер-ЗОВКІ, 18 л.; — 3. Н. 1 уч. Челябин. у., 169 и 2 п. 171 М., тюр. 2 м Исп. 18 Поля 909. КОЛЕСНИКЪ, ИВАНЪ НИКОЛАЕВЪ см. Олейникъ и Цибуля (ѴІІІ кн. 908). КОЛЕСНИКЪ. САВВА МИХАЙЛОВЪ см. ОЛЕЙНИКЪ (ѴІІІ кн. 909).
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