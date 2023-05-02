Жарич Василий Фомич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Жарич
- Имя
- Василий
- Отчество
- Фомич
- Дата исполнения приговора
- 04 май 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 394
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16833. Жарич Василий Фомич, 32 л., Новогрудск. у., Немевическ. в., д. Подкосой. Челябинск. Окр. С. Ст. 111, л. с. 1 г. 4 мая 927.
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