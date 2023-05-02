Привалов Павел Артемьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Привалов
- Имя
- Павел
- Отчество
- Артемьев
- Дата исполнения приговора
- 27 июнь 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 231
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9909. Привалов Павел Артемьев., 23 л., Сарапульск., окр., Бикбардинск. р., д. Надуяловки. Уральск. Обл. С. Ст. 1 ч. 116, л. с. 2 г. 7 м. 19 д. 27 июня 927.
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