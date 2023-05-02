Лопатин Савватий Захарович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лопатин
- Имя
- Савватий
- Отчество
- Захарович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 131
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16791. ЛОПАТИН, САВВАТИЙ ЗАХАРОВИЧ, 59 л. Гр. Глазовск. у., Пышкетск. в., д. Лопатино; — Н. С. 14 уч. Глазовск. у. Кумышковар., лиш. св. 5 л. с конф. имущ., по амн. от нак. освоб.
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