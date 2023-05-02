Васюрчукова Александра Данилова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Васюрчукова
- Имя
- Александра
- Отчество
- Данилова
- Дата исполнения приговора
- 16 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 50
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45688. ВАСЮРЧУКОВА, АЛЕКСАНДРА Данилова. К. Заслав. у., Лабунск. в., с. Малыхъ Мацевичей, 21 г.; — М. С. 14 уч. Кіевск. окр., 170 М., тюр. 5 м. Исп. 16 Мая 905.
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