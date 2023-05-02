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Хусаинов Мухамет-Амин Мухамет-Каримов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хусаинов
Имя
Мухамет-Амин
Отчество
Мухамет-Каримов
Дата исполнения приговора
20 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 440
Источник
Скан
Оригинальная запись
140922. ХУСАИНОВЪ МУХАМЕТЪ-АМИНЪ Мухаметъ-Каримовъ. Мщ. г. Оренбурга, 42 л.; — З. Н. 3 уч. Оренбургск. у. 20 Окт. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 20 Окт. 909. | 900 55548 169 М. | 97 79426 169 М.

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