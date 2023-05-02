Гарцева Наталья Григорьевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гарцева
- Имя
- Наталья
- Отчество
- Григорьевна
- Дата исполнения приговора
- 24 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 48
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14046. ГАРЦЕВА, НАТАЛЬЯ ГРИГОРЬЕВНА, 30 л. Гр. Михайловск. у., Окуньковск. в., д. Хлебники; — Н. С. при М. Ч. К. Спекуляц., и р. р. 1 г. Исп. 24 окт. 920.
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