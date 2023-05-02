Утехин Василий Данилович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Утехин
- Имя
- Василий
- Отчество
- Данилович
- Дата исполнения приговора
- 01 май 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 292
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10110. УТЕХИН ВАСИЛИЙ ДАНИЛОВИЧ, 52 л., Вышневолоцк. у., Удомельско-Рядск. в. д. Загорье. Н. С. 6 р. Вышневолоцк. у. Ст. 2 ч. 79, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 1/Ѵ—26.
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