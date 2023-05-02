Храмцов Василий Сергеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Храмцов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Сергеев
- Дата исполнения приговора
- 03 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 267
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 36544. ХРАМЦОВЪ, ВАСИЛІЙ СЕРГѢЕВЪ. Мщ. изъ сс.-посел. г. Ишима, 45 л., рд. въ г. Галичѣ; — М. С. 1 уч. Ишимск. у. (въ 9 р.), 2 ч. 313 У., тюр. 2 м. Исп. 3 Марта 905. | 900 112254 1655 У. | 91 147911 1655 У. | 900 61076 310 У. | 84 11294 159 и 177 М. | 97 98635 1655 У. | 82 46823 169 М. | 95 67415 170¹ М. | 80 71189 169 М.
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