Федоров Антон Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Федоров
- Имя
- Антон
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 15 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 421
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140438. ФЕДОРОВЪ, АНТОНЪ (НАЗАРЪ) Григорьевъ (онъ же Мисановъ). Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Николаева, Херсон. у., 24 л., рд. въ пос. Воскресенскѣ; — Одесск. О. С. 31 Авг. 909, 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3 г. Исп. 15 Окт. 909. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 908 г. № 154008. | 905 92640 1655 У. | 904 18784 1655 У. | 902 78131 169 М. | 901 78342 169 М.
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