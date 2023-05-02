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Бедарев Владимир Константинов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бедарев
Имя
Владимир
Отчество
Константинов
Дата исполнения приговора
31 август 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 30
Источник
Скан
Оригинальная запись
129955. бЕДАРЕВЪ, ВЛАДИМІРЪ константиновъ. Сс.-пос. Иркут. у., Уриковск. в., 32 л., рд. Копальск. у., въ ст. Консуйской; — М. С. 5 уч. г. Иркутска, 169 М., тюр. 4 м. Исп. 31 Авг. 909. | 19 Дек. 96 г. Семирѣчин. Обл. С.—сос. на посел.

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