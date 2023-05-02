Бедарев Владимир Константинов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бедарев
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Константинов
- Дата исполнения приговора
- 31 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 30
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129955. бЕДАРЕВЪ, ВЛАДИМІРЪ константиновъ. Сс.-пос. Иркут. у., Уриковск. в., 32 л., рд. Копальск. у., въ ст. Консуйской; — М. С. 5 уч. г. Иркутска, 169 М., тюр. 4 м. Исп. 31 Авг. 909. | 19 Дек. 96 г. Семирѣчин. Обл. С.—сос. на посел.
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