Пузыня Агафия Дементьевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пузыня
- Имя
- Агафия
- Отчество
- Дементьевна
- Дата исполнения приговора
- 09 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 209
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27977. ПУЗЫНЯ, АГАФИЯ ДЕМЕНТЬЕВНА, 31 г. Гр. Себежск. у., Азирицк. в., д. Горки; — Н. С. 1 Городск. р. 4 отд. г. Петрограда. Торг. краден., лиш. св. 6 м. Исп. 9 июня 920.
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