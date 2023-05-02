Вершинин Сергей Матвеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вершинин
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Матвеев
- Дата исполнения приговора
- 16 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 68
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 143971. ВЕРШИНИНЪ, СЕРГѢЙ МАТВѢевъ. К. Шадрин. у., Долматовск. в., с. Верхняго-Яра, 36 л.; — Екатеринбург. О. С. 29 Сент. 909, 152 и 1 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. и 4 м. Исп. 16 Нояб. 909. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 908 г. № 31874. | 902 29916 170 М. | 900 25022 169 М.
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