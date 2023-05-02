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Ефимов Алексей Семенов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ефимов
Имя
Алексей
Отчество
Семенов
Дата исполнения приговора
18 январь 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 86
Источник
Скан
Оригинальная запись
3574. Ефимов Алексей Семенов., 23 л., Волховск. у., Пашск. в., д. Усть-Рыбежно. Н. С. 6 уч. Волховск. у. Ст. ст. 88, 176 (ст. р.)., л. с. 1½ г. 18 янв. 927.

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