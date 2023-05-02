Ненароков Герасим Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНенароков Герасим Николаевич

Ненароков Герасим Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ненароков
Имя
Герасим
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
10 январь 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 172
Источник
Скан
Оригинальная запись
5891. НЕНАРОКОВ, ГЕРАСИМ НИКОЛАЕВИЧ, 54 л. Гр. Козельск. у., Колодинск. в., с. Келашново;—Н. С. Рожд.-Сретенск. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 10 янв. 921.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close