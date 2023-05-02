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Казарин Гавриил Матвеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Казарин
Имя
Гавриил
Отчество
Матвеев
Дата исполнения приговора
28 май 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 400
Источник
Скан
Оригинальная запись
17051. Казарин Гавриил Матвеев., 60 л., Тульск. г., Узловск. р., д. Пучки. Н. С. Узловск. р. Тульской г. Ст. 162 п. "в", л. с. 1 г. 28 мая 927.

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