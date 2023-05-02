Паулович Кард Бертулев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Паулович
- Имя
- Кард
- Отчество
- Бертулев
- Дата исполнения приговора
- 23 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 238
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 106179. ПАУЛОВИЧЪ, КАРДЪ БЕРТУлевъ, 39 л. К. Тальсен. у., в. и с. Кандавскаго; — Митавск. О. С., 20 Мая 911, 152¹ и 1672 У., арест. отд. 1 г., съ зач. 2 п. предв. заключ. Исп. 23 Іюля 911. | 910 10184 169 и 175 М., по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. № 24014. | 909 55777 172 М. | 903 25723 172 М. | 908 148269 177 М. | 91 26129 169 М.
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