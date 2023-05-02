Вагман Всеволод Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вагман
- Имя
- Всеволод
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- 16 апрель 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 26
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 973. Вагман Всеволод Александрович, 23 л., г. Ленинграда, В. Т. 19 стр. корп. Ст. 3 ч. 11. П. В. П. лиш. св. 2½ г. П. в. з. с. 16/ІѴ—26.
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