Хомутова Минодора Владимирова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хомутова
- Имя
- Минодора
- Отчество
- Владимирова
- Дата исполнения приговора
- 10 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 437
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140854. ХОМУТОВА, МИНОДОРА ВЛАДИМІРОВА. Мщ. г. Костромы, 46 л.; — Костромск. У. С. 29 Мая 908, 169 М., тюр. 4 м. Исп. 10 Окт. 909. | 908 116773 169 М. | 908 12743 169 М.
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