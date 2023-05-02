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Степанов Иван Герасимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Степанов
Имя
Иван
Отчество
Герасимович
Дата исполнения приговора
07 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 253
Источник
Скан
Оригинальная запись
8781. СТЕПАНОВ ИВАН ГЕРАСИМОВИЧ, 19 л., Гдовск. у., Старопольск. в. Н. С. 10 отд. г. Ленинграда. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 8 м. П. в. з. с. 7/ІХ—26.

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