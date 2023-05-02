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Гущина Марфа Лазарева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гущина
Имя
Марфа
Отчество
Лазарева
Дата исполнения приговора
06 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 76
Источник
Скан
Оригинальная запись
46389. ГУЩИНА, МАРФА ЛАЗАРЕВА. К. Слободск. у., Лекомск. в., поч. Маркеловскаго, 23 л.; — У. Чл. О. С., по Сердоб. у., 1 п. 170¹ М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 4 м. Исп. 6 Іюня 905.

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