Ляхович Изабелла Иванова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ляхович
- Имя
- Изабелла
- Отчество
- Иванова
- Дата исполнения приговора
- 06 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 444
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12470. ляховичъ. изабелла иванова. К. Виленск, у., Мицкунск, в., 42 л., рд. т. же у., Рѣшанск. в., въ ч. Подберезахъ; — Вилен. О. С.,, 148, 1 ч. 1655 и 3 п. 1663 У., съ лиш. ос. пр тюр. 8 м. Исп. 6 Нояб, 908. 907 33420 169 М. |907 15091 172 М.
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