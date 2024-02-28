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Белоглазов Иона Трофимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Белоглазов
Имя
Иона
Отчество
Трофимов
Дата исполнения приговора
18 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 53
Источник
Скан
Оригинальная запись
130556. БѢЛОГЛАЗОВЪ, ІОНА ТРОФИМОВЪ. К. Осинск. у., Степановск. в., д. Подвигаловки, 30 л.; — З. Н. 2 уч. Осинск. у., 154 М., тюр. 3 м. Исп. 18 Сент. 909.

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