Белоглазов Иона Трофимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Белоглазов
- Имя
- Иона
- Отчество
- Трофимов
- Дата исполнения приговора
- 18 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 53
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130556. БѢЛОГЛАЗОВЪ, ІОНА ТРОФИМОВЪ. К. Осинск. у., Степановск. в., д. Подвигаловки, 30 л.; — З. Н. 2 уч. Осинск. у., 154 М., тюр. 3 м. Исп. 18 Сент. 909.
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