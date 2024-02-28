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Чигров Алексей Егоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чигров
Имя
Алексей
Отчество
Егоров
Дата исполнения приговора
06 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 270
Источник
Скан
Оригинальная запись
51670. ЧИГРОВЪ, АЛЕКСѢЙ ЕГОРОВЪ. К. Валдайск. у., Кемецк. в., д. Проказова, 35 л.; — Валдайск. У. С., 169 и 171 М., тюр. 3 м., съ уменьш. на ⅓ по Выс. маниф. 904 г. Исп. 6 Марта 905.

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