Чигров Алексей Егоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чигров
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Егоров
- Дата исполнения приговора
- 06 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 270
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 51670. ЧИГРОВЪ, АЛЕКСѢЙ ЕГОРОВЪ. К. Валдайск. у., Кемецк. в., д. Проказова, 35 л.; — Валдайск. У. С., 169 и 171 М., тюр. 3 м., съ уменьш. на ⅓ по Выс. маниф. 904 г. Исп. 6 Марта 905.
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