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Химоно Ольга Алексеевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Химоно
Имя
Ольга
Отчество
Алексеевна
Дата исполнения приговора
29 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 271
Источник
Скан
Оригинальная запись
30040. ХИМОНО, ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА, 38 л.; — Р. Т. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 1 г., с зач. 1 м. и 15 д. пр. з. Исп. 29 марта 920.

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