Никитин Алексей Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Никитин
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 159
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5060. Никитин Алексей Степанович, 46 л. Гр. г. Казанск; — Казанск. Ревтриб. Контр-революц., прин. раб. на все время гряжд. войны условно.
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