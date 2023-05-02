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Арифметико Михаил Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Арифметико
Имя
Михаил
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
08 апрель 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 12
Источник
Скан
Оригинальная запись
309. АРИФМЕТИКО, МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ, 36 л. Гр. г. Петрозаводска;-Н. С. 3 уч. г. Петрозаводска. Нанес. тяж. ран., лиш. св. 3 г., амнист. нак. сокращ. на полов. Исп. 8 апр. 919.

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