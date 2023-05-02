Арифметико Михаил Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Арифметико
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 08 апрель 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 12
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 309. АРИФМЕТИКО, МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ, 36 л. Гр. г. Петрозаводска;-Н. С. 3 уч. г. Петрозаводска. Нанес. тяж. ран., лиш. св. 3 г., амнист. нак. сокращ. на полов. Исп. 8 апр. 919.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.