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Кутузов Семен Архипович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кутузов
Имя
Семен
Отчество
Архипович
Дата исполнения приговора
31 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 122
Источник
Скан
Оригинальная запись
16479. КУТУЗОВ, СЕМЕН АРХИПОВИЧ, 53 л. Гр. Новоторжск. у., Марьинск. в., д. Савинских Горок; — Н. С. 1 р. Новоторжск. у. Должн. прест., лиш. св. 5 л., по амн. нак. зам. пр. р. 1 м. Исп. 31 марта 920.

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