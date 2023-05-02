Кутузов Семен Архипович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кутузов
- Имя
- Семен
- Отчество
- Архипович
- Дата исполнения приговора
- 31 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 122
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16479. КУТУЗОВ, СЕМЕН АРХИПОВИЧ, 53 л. Гр. Новоторжск. у., Марьинск. в., д. Савинских Горок; — Н. С. 1 р. Новоторжск. у. Должн. прест., лиш. св. 5 л., по амн. нак. зам. пр. р. 1 м. Исп. 31 марта 920.
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