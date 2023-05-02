Егер Фридрих Юрьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Егер
- Имя
- Фридрих
- Отчество
- Юрьев
- Дата исполнения приговора
- 11 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 85
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46650. ЕГЕРЪ, ФРИДРИХЪ ЮРЬЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Юрьевск. у., Форбуск. в., 25 л., рд. въ г. Юрьевѣ; — Рижск. О. С. (въ 4 р.), 134, 135, 149, 2 ч. 1655 и 1657 У., арест. отд. 8 г. Исп. 11 Мая 905. | 902 68844 1655 У. | 99 73242 1647 У., по сов. съ приг., напеч. въ 97 г. № 68564. | 900 78719 1655 У.
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