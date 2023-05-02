Николайзен Август Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Николайзен
- Имя
- Август
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 03 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 156
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17632. НИКОЛАЙЗЕН, АВГУСТ ПЕТРОВИЧ; — Р. Т. Трудком. обл. немц. Повол. Самоувечение, лиш. св. 13 л. Исп. 3 июня 920.
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