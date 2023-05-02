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Благов Никита Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Благов
Имя
Никита
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
31 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 34
Источник
Скан
Оригинальная запись
45252. БЛАГОВЪ, НИКИТА ИВАНОВЪ. К. Гороховецк. у., Мытск. в., д. Волковой, 40 л.; — Владимірск. О. С., 134, 135, 149 и 1642 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 2 г. Исп. 31 Мая 905.

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