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Серебрякова Иулиания Ермолаевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Серебрякова
Имя
Иулиания
Отчество
Ермолаевна
Дата исполнения приговора
26 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 317
Источник
Скан
Оригинальная запись
11732. Серебрякова Иулиания Ермолаевна, 60 л., Усманск. у., Дрязгинск. в., с. Кривки. Н. С. 9 уч. Усманск. у. Ст. 2 ч. 146, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 26 июня 926.

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