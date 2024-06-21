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Чепелев Павел Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чепелев
Имя
Павел
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
02 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 447
Источник
Скан
Оригинальная запись
141117. ЦЕПЕЛЕВЪ, ПАВЕЛЪ ИВАНОВЪ. К. Карачев. у., Руженск. в., д. Казинки, 27 л.; — Москов. Ст. М. С. Николаев. уч. 2 Окт. 909, 16 и 169 М., тюр. 3 м. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 909 г. № 86174.

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