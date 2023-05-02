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Арбузов Гавриил Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Арбузов
Имя
Гавриил
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
14 июль 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 14
Источник
Скан
Оригинальная запись
100599. АРБУЗОВЪ, ГАВРІИЛЪ ПЕТровъ, 36 л. Мщ. г. Бугульмы, рд. въ с. Топорнинѣ, Покровск. в., Уфимск. у.; — Уфимск. О. С., 30 Апр. 911, 152 и 931¹ У., по сов. съ приг. У. Чл. О. С. по Мензелин. у. отъ 25 Февр. 911 г. (977 У., тюр. 2 м.), арест. отд. 3 г. Исп. 14 Іюля 911.

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